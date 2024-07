Baiana morre dentro do Barradão em jogo do Vitória contra Atlético-MG

Iracema Aragão, de 65 anos, trabalhava como baiana no Barradão há mais de 30 anos - Foto: Arquivo pessoal

Uma baiana de acarajé morreu dentro do estádio Manoel Barradas, o Barradão, na noite desta quinta-feira, 20, durante a partida entre o Vitória e o Atlético Mineiro, pela Série A do Brasileirão.

Iracema Aragão, de 65 anos, trabalhava como baiana no Barradão há mais de 30 anos e tinha mais de quatro décadas na profissão. O óbito foi confirmado ao Portal A TARDE pela amiga da mulher e também baiana de acarajé, Adriana Brito.

Adriana também estava trabalhando no Barradão quando tudo aconteceu. Segundo ela, Iracema estava com marcapasso e passou mal no estádio. A baiana chegou a ser atendida pela ambulância da Vitalmed e depois encaminhada para uma ambulância do Samu, mas não resistiu e foi à óbito.

"Ainda não temos o laudo oficial, mas ela começou a ter um mal súbito e morreu. A gente crê que ela teve uma parada cardíaca, porque ela tinha feito uma cirurgia no coração e usava marcapasso. Ontem ela foi para uma consulta e a médica falou que o marcapasso tinha saído do lugar, que ela estava com uma veia entupida e que o coração estava batendo bem fraco. Ela tinha outra consulta para ir amanhã e tinha que repousar. Mas ela era muito teimosa e veio trabalhar. Chegou aqui ela passou mal no próprio tabuleiro. Uma ambulância de plano particular socorreu e depois ela foi para uma do Samu, mas já chegou na segunda sem vida", contou ao Portal A TARDE.

Iracema completaria 66 anos em julho | Foto: Arquivo pessoal

Iracema completaria 66 anos em julho. Ela deixou quatro filhos. Procurada, a assessoria do Esporte Clube Vitória ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

A direção da Associação Nacional das Baianas de Acarajé (ABAM) lamentou a morte da baiana de acarajé. Confira:

