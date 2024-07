Associação emite nota de pesar após falecimento de baiana no Barradão

Iracema completaria 66 anos em julho - Foto: Arquivo Pessoal

Na noite desta quinta-feira, 20, uma baiana de acarajé identificada como Iracema Aragão, de 65 anos, faleceu após sofrer um mal súbito enquanto trabalhava no estádio Manoel Barradas, em Salvador, onde acontecia o jogo entre Vitória e Atlético Mineiro pela 10ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro baiano venceu a partida por 4 a 2.

O resultado positivo tirou o Vitória da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro agora é 15º colocado com nove pontos, dois a mais que o Vasco, primeiro time dentro do Z-4. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE em primeira mão, Iracema utilizava um marcapasso e acabou se sentindo mal, quando foi atendida por uma equipe médica, mas não resistiu. A Associação Nacional das Baianas de Acarajé emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido.

Confira a nota na íntegra:



Com grande tristeza e imenso pesar confirmamos a passagem de Iracema Aragão, 65 anos, associada da ABAM conhecida por lutar em prol dos nossos direitos.

Iracema trabalhava como Baiana de Acarajé no Estádio do Barradão há mais de 30 anos e tinha mais de quatro décadas como vendedora de mingau e similares na porta do INSS em Salvador.