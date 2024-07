Acidente grave em Salvador: carros capotam após colidirem em viaduto

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, apesar do susto, o acidente não deixou feridos gravemente - Foto: Redes sociais

Dois carros bateram de frente e capotaram na subida do viaduto que liga Stella Maris à Avenida Paralela, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 8.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, apesar do susto, o acidente não deixou feridos gravemente.

Segundo a Transalvador, parte da via chegou a ser interditada, mas já foi liberada e os veículos retirados do local. O órgão não soube dizer, no entanto, quantas pessoas estiveram envolvidas no acidente.

Imagens mostram o estrago feito e um dos carros atingindo também o muro do viaduto.

