Adolescente é resgatada em casa de exploração sexual em Salvador | A TARDE

Uma adolescente foi resgatada em uma casa noturna, no bairro de Itapuã, por policiais civis, na noite de sexta-feira, 3. Ela prestou um depoimento especial e foi entregue aos familiares. O dono do estabelecimento foi autuado em flagrante por favorecimento à prostituição, por manter a prática na casa. Ele foi ouvido e segue preso à disposição da Justiça.



A ação foi fruto da operação Caminhos Seguros, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), da Secretaria Nacional de Segurança (Senasp), no território nacional.

Uma pistola semiautomática, munições, seiscentos e cinquenta reais em dinheiro, máquinas de cartão de crédito, documentos e um computador foram apreendidos e serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia. Pessoas que estavam na casa noturna foram revistadas, tiveram documentos verificados e foram liberadas. De acordo com a Polícia Civil, o estabelecimento foi fechado.

O levantamento e a verificação de denúncias e informações de inteligência policial, acerca da prática de exploração sexual de crianças e adolescentes, em outras casas noturnas, bares e estabelecimentos do ramo, também foram realizadas pela Polícia Civil da Bahia. As ações prévias ocorreram para o mapeamento dos pontos suspeitos da prática criminosa e seguem com apoio de outros departamentos da Polícia Civil.

