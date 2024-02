Adolescente relata ferimento em parque dias antes de grave acidente | A TARDE

Uma adolescente de 16 anos relatou também ter se machucado anteriormente em um dos brinquedos do Parque de Diversão localizado no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. No local, um jovem de 20 anos foi vítima de um grave acidente na quinta-feira, 15, e precisou ter o seu braço amputado.

Conforme relatado ao Portal A TARDE, a adolescente se machucou no último domingo, 11, no brinquedo conhecido como "Samba". Ela afirmou que um pedaço de ferro estaria exposto, o que causo um corte profundo no seu braço.

"Só senti a dor da pancada. O cara que estava lá controlando, que é parente do dono. Me levou no canto, fez um curativo rapidinho e disse que se precisasse de algo que poderia correr atrás. O brinquedo continuou funcionando normalmente até ontem", contou ao A TARDE.

De acordo com Vitória Moreira, testemunha do acidente de quinta-feira, o brinquedo "Samba" seria operado por um adolescente de 15 anos.