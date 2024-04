Alunos e professores da rede municipal vão ganhar ovos de Páscoa | A TARDE

Todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino vão receber chocolates nesta quinta-feira, 27. A ação acontece em mais um ano do projeto Páscoa na Escola, que é realizado pela Prefeitura de Salvador.

Ao longo do dia, serão distribuídos mais de 150 mil ovos de Páscoa e caixas de chocolate. Este é o segundo ano da ação, que foi ampliada e agora, de acordo com a gestão municipal, vai presentear também professores e outros profissionais da Rede Municipal de Ensino. Todos os segmentos da educação serão contemplados: Infantil, Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em evento simbólico de entrega na Escola Municipal Anita Barbuda, no Nordeste de Amaralina, o prefeito Bruno Reis destacou o significado do projeto para as famílias. “A gente sabe das dificuldades que mães e pais passam de poder, com o seu salário, comprar um presente desses, principalmente aquelas famílias que têm muitos filhos. Então a Prefeitura vem para ajudar com isso. É um ato simples, mas muito importante para as crianças e suas famílias”, disse.

As 415 unidades municipais de ensino serão contempladas com a ação. Na Anita Barbuda, foram beneficiados 325 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. No ano passado, o projeto Páscoa na Escola foi lançado no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Luís Eduardo Magalhães, na Avenida Bonocô.

“O prefeito Bruno Reis determinou que fosse feita essa ação no ano passado e foi um grande sucesso. Neste ano, realizamos de novo, mas agora ampliada, abrangendo não só os alunos de todos segmentos, mas também educadores. É um momento de confraternização. A Semana Santa e a Páscoa são momentos simbólicos do ano e nada melhor do que reunir todos os alunos das escolas para celebrar em conjunto”, completou o secretário da Educação (Smed), Thiago Dantas.

Junto aos ovos de Páscoa e dos chocolates, a Prefeitura também entregou os pares de tênis aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Neste ano, todas as crianças matriculadas receberão um kit escolar completo, que conta ainda com mochila, estojo, lápis e outros materiais escolares. Outra novidade foi a antecipação do salário do mês de março a todos os servidores da Prefeitura.