Após 3 dias, ônibus voltam a circular em Pernambués | A TARDE

Os ônibus voltaram a circular nesta segunda-feira, 06, no bairro de Pernambués após o reforço da segurança no bairro. O serviço estava suspenso desde a tarde de sexta-feira, 03, quando dois veículos foram incendiados na avenida Tancredo Neves.



A ação violenta foi registrada após uma operação da Polícia Militar que resultou na morte de duas pessoas na Rua das Flores, em Pernambués. Em represália, um grupo interceptou os ônibus e tocou fogo. Imediatamente, os rodoviários suspenderam o transporte para o bairro. Nenhum suspeito foi detido.



Durante o período em que a suspensão esteve em vigor, o terminal do bairro foi transferido para a praça Arthur Lago. O diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, confirmou que a operação volta ao normal na manhã de hoje, e explicou a decisão pela suspensão desde o ocorrido.

"Desde sexta-feira estamos sem rodar no bairro cerca de 1,5km. O ônibus é um amigo da cidade, não dá para a gente ter dois ônibus queimados no final da tarde e a população não entender [a suspensão]", disse Daniel. "A gente faz um apelo à Polícia Militar, que mantenha a vigilância dos trabalhadores para evitar queima rum passageiro, um motorista ou um cobrador", completou.

Após passar o fim de semana com o serviço suspenso, os rodoviários, em conjunto com a Policia Militar, a secretaria de Mobilidade e representantes dos empresários decidiram retomar o serviço.



Em menos de uma semana, três ônibus já foram incendiados em Salvador, gerando um prejuízo que supera a marca de R$ 2,5 milhões. Além de Pernambués, um outro veículo já tinha sido incendiado na Vila Verde, em São Cristóvão. A ação também foi uma resposta da criminalidade à morte de um traficante da localidade.

