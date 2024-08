Após manutenção, Linha 2 do metrô volta a operar em Salvador

Sistema voltou a operar às 8h33 - Foto: Divulgação

Após permanecer com o serviço suspenso por mais de 2 horas, a CCR informou que a Linha 2 do metrô voltou a operar na manhã desta sexta-feira, 19, em Salvador. A queda de um cabo que alimenta a energia elétrica que move os vagões foi o que provou a suspensão da operação, segundo a empresa.



"A CCR Metrô Bahia informa que às 8h33 desta sexta-feira, 19, a operação Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas foi normalizada, após pronta atuação das equipes de manutenção para solucionar uma ocorrência na rede aérea de energia", diz a nota da empresa.

Para minimizar o impacto para os passageiros, a concessionária acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência (PAESE) e disponibilizou ônibus para circular entre os terminais Acesso Norte e Aeroporto.

Essa é a segunda ocorrência, em apenas essa semana, de lentidão no sistema. Na quarta-feira, 17, o furto de cabos de energia provocou a lentidão na Linha 2. A reportagem de A Tarde recebeu relatos dos usuários que enfrentam dificuldades nas estações Pernambués, Imbuí e CAB. Os relatos são de que demora para cada vagão passa dos 10 minutos o que deixou as estações cheias.