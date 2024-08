Após onda de terror, ônibus não entram na Santa Mônica

Rodoviários não se sentiram seguros para circular pelo bairro - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A Tarde / Arquivo

Rodoviários do transporte público de Salvador decidiram que não circulam até o final de linha do bairro da Santa Mônica na manhã desta terça-feira, 23, em Salvador. Em razão da mudança, os moradores da região que dependem do transporte estão precisando se deslocar até a praça Santa Mônica, após o Conjunto Bahia, para conseguir pegar um ônibus.

A decisão teria sido tomada pelos trabalhadores por conta do clima de insegurança que tomou da região após um suposto registro de troca de tiros entre facções rivais durante a madrugada. Por essa razão, os rodoviários não se sentem seguros para seguir até o final de linha.



O Portal Massa! entrou em contato com a Polícia Militar, com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e com o Sindicato dos Rodoviários para saber o que tem sido feito para normalizar o serviço de transporte na região, mas não teve resposta até a publicação deste artigo.