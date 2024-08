Cenário de destruição: ônibus colidem na Avenida Tancredo Neves; vídeo

Acidente aconteceu na Avenida Tancredo Neves, em Salvador - Foto: Redes Sociais

Dois ônibus colidiram na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 19. Um ônibus da linha Jardim Nova Esperança/Barra e outro da linha Peripe/Iguatemi colidiram em ponto de ônibus que fica localizado antes do posto de gasolina Sumaré.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o motorista do ônibus da linha Jardim Nova Esperança/Barra, que preferiu não ser identificado, informou que conduzia o veículo quando o motorista de ônibus da outra linha parou bruscamente, assim os dois colidiram. Ainda segundo o motorista, a pista que está molhada por casusa da chuva, facilitou o deslize e a colizão.

Ônibus ficou com a parte dianteira destruída | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Já de acordo com o motorista do veículo da linha Paripe/Iguatemi, que também preferiu não se identificar, diz que tinha parado o veículo para passageiros que solicitaram o ponto pudessem descer, diferente do outro, que não tinha pessoas que desceriam no local. Com isso, segundo ele, o motorista da linha Nova Esperança/Barra vinha em alta velocidade e colidiu com o fundo do veículo que ele dirigia.

Ônibus da linha Paripe teve o vidro da parte traseira quebrado | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

A parte dianteira do veículo da linha Nova Esperança ficou totalmente destruída. Já o da linha Paripe, teve o vidro do fundo quebrado. Os motoristas e cobradores do veículos coletivos não tiveram ferimentos. Nenhum passageiro se encontra no local, mas não há informação se houve feridos. O Portal A TARDE tentou contato com a Transalvador, que está no local, mas foi informado que só podem se pronunciar após investigações do caso.