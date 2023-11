Após reunião, Bruno diz confiar que não haverá greve dos rodoviários | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, se reuniu nesta quinta-feira, 9, com representantes dos rodoviários e disse confiar em um acordo entre a categoria e os empresários do transporte público para evitar a greve marcada para a próxima terça-feira, 14. Os grupos se reunirão às 9h desta sexta-feira, 10, no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), após intermediação do prefeito.

“Fazemos esse apelo pelo entendimento. Meu sentimento é de que eles vão chegar a esse acordo e a greve será evitada”, declarou o gestor municipal, após reunião na manhã desta quinta, no Palácio Thomé de Souza, com dirigentes do sindicato dos rodoviários e o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

Durante a reunião, Bruno ligou para representantes dos empresários e para o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Jéferson Muricy. “Eu tenho certeza, diante da palavra aqui do Sindicatos Rodoviários, da palavra dos empresários, que eles vão chegar a um entendimento e a gente vai evitar qualquer paralisação na próxima semana”, salientou.

“Fizemos um apelo a eles, diante das propostas que estão e que foram apresentadas de reivindicações perante as empresas concessionárias, que eles chegassem ao entendimento. Da mesma forma, em contato com os representantes das empresas concessionárias, foi feito esse apelo para que se buscasse o entendimento, até porque é uma pauta de reivindicação justa, não é uma pauta que não dá para ser atendida. Os pontos são plenamente possíveis de serem atendidos”, acrescentou o prefeito.