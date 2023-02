Após tiroteio, polícia cumpre mandados no Calabar

Após o registro de uma intensa troca de tiros na madrugada de quarta-feira, 15, policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Dracco) deflagraram a segunda fase da 'Operação Garrote', no bairro do Calabar, em Salvador.

Na ação, que aconteceu logo nas primeiras horas desta quinta-feira, 16, os agentes foram a localidade para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas e de envolvimento no confronto.

O bairro do Calabar fica no centro do circuito Osmar (Barra-Ondina) e é cobiçado por duas facções criminosas. Segundo as informações policiais, os ânimos se acirraram após a prisão de um dos chefões do crime do Calabar durante a primeira fase da Garrote, na semana passada.

A ação conjunta é liderada pela Coordenação de Narcóticos e conta com a participação de 100 policiais, entre equipes do Draco, da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Bope, da Rondesp, da 41ª CIPM/Federação, do Comando de Policiamento Regional (CPR/Atlântico) e do Graer. “O objetivo maior das diligências é reprimir a ação de criminosos na região, para evitar novos confrontos”, informou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Prisão de Averaldinho

Durante a primeira fase da operação, no último dia 9, o líder do tráfico do Calabar, Averaldo Ferreira da Silva Filho, mais conhecido como Averaldinho, foi preso em um condomínio de luxo em Guarajuba, na Linha Verde.

Carta marcada no crime, ele já foi o damas de copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Conforme a posta, ele permanece à disposição da Justiça.

Confronto na madrugada

Entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta, moradores do bairro do Calabar acordaram assustados com uma intensa troca de tiros protagonizada por duas facções rivais. Segundo a polícia, o confronto se deu porque uma das organizações criminosas invadiu a localidade do Alto da Pomba, no limite entre a 'bomba' e 'camarão', na tentativa de tomar um ponto de venda de drogas.

Moradores chegaram a relatar que duas pessoas ficaram feridas durante os confrontos, porém, a informação não foi confirmada pela polícia.

