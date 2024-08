Aposta de Salvador leva prêmio na Mega-Sena

Aposta simples em Salvador acertou a quina - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Uma aposta simples realizada no bairro da Pituba, em Salvador, acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena deste sábado, 3, e foi premiada com R$ 71.775,30. Outras 31 apostas no Brasil também acertaram a quina, levando o mesmo prêmio.

As dezenas sorteadas foram 01, 21, 37, 40, 51 e 54, mas ninguém conseguiu acertar todas, acumulando o prêmio máximo para R$ 12 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para ocorrer na terça-feira, 3. Para concorrer ao prêmio de R$ 12 milhões, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas dentre 60 disponibilizadas no cartão de aposta. A aposta simples custa R$ 5.

