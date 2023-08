Autores de chacina em Mata de São João são mortos pela polícia

Dois suspeitos de participar da chacina na Zona Rural da Cidade de Mata de São João, na manhã de segunda-feira, 28, morreram durante confronto com a Polícia Civil, na madrugada desta terça-feira, 29. Nove pessoas morreram, incluindo três crianças, na ação criminosa.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), um terceiro suspeito foi preso durante a ação. O trio foi localizado escondido em uma região de mata por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Agentes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) também participaram da operação.

Um quarto suspeito segue sendo procurado pelas forças policiais. Até o momento, a polícia ainda não identificou a motivação do crime.

Duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e porções de drogas foram apreendidos junto com os três indivíduos. Todo material apreendido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As vítimas, ainda não identificadas, foram mortas dentro de dois imóveis localizados no Núcleo Colonial JK, Zona Rural da cidade. Ao todo, foram nove pessoas mortas, sendo dois homens, quatro mulheres e três crianças, duas delas com Síndrome de Down. Além destas, uma outra criança de 12 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE). O menino apresenta queimaduras graves. Ao menos, cinco vítimas seriam da mesma família.