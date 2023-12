"Bahia é o maior e melhor produto turístico", diz Wilson Spagnol | A TARDE

O presidente eleito da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis Bahia (ABIH-BA), Wilson Spagnol, comentou na noite desta segunda-feira, 18, a respeito das expectativas para o setor hoteleiro durante a sua gestão que vai acontecer durante o biênio 2024-2025. Em conversa com a imprensa, ele se disse bastante otimista e ressaltou a importância da ABIH. Spangol participou de uma recepção que aconteceu no Hotel Wish, no bairro do Campo Grande, em Salvador, onde foi apresentada a nova diretoria da ABIH e também foi feito um balanço da atual gestão.

"As expectativas são incríveis. A ABIH, que eu passo a presidir a partir de janeiro, é uma grande entidade e nós estamos fazendo um trabalho de grande união da hotelaria. A Bahia é um superlativo, por qualquer ótica que você observe. A Bahia é por onde a nação brasileira iniciou, com o descobrimento. A Bahia é por onde a independência real do Brasil realmente aconteceu em 2 de julho, com seus 1.100 km de praia, com seu clima maravilhoso, com a musicalidade, com seu charme cultural, é o melhor e maior produto turístico do Brasil", ressaltou.

"E nós estamos em torno dessa paixão que é a Bahia, unindo a hotelaria. Temos não só uma demanda agregada carecente e positiva, inclusive em Salvador, com esse Centro de Convenções que tem ajudado a aumentar a ocupação, mas nós estamos cada vez mais ativos indo ao mercado e procurando parcerias com os polos emissores, com os principais mercados e operadoras do Brasil e do mundo", acrescentou o executivo.

Ele também aproveitou a oportunidade para falar a respeito dos hotéis que a Bahia possui destacando que o Estado possui uma excelência no setor.

"A hotelaria baiana é uma das hotelarias de excelência e melhor nível do Brasil como um todo. A hotelaria da Bahia tem contado com grandes investimentos de inovação permanentemente. A pandemia nos trouxe, inclusive, essa oportunidade. Todos os bons hotéis aproveitaram para se modernizar e nós estamos preparados. E o resultado disso é a ocupação boa que temos tido recentemente. Então nós estamos muito animados com a qualidade dos equipamentos", celebrou.

Spagnol, que também é empresário do ramo de hotelaria, pontuou sobre o perfil do cliente que procura utilizar os hotéis, não só como negócios, mas também para lazer.

"Nós percebemos uma queda relativamente no mercado executivo, que vem retornando a uma normalidade, mas tivemos uma demanda crescente no mercado de lazer, porque o novo mundo é híbrido, hoje nós temos uma demanda que não existia antigamente, que é a pessoa que pode trabalhar de qualquer lugar e a pessoa que hoje quer mais viajar, descobriu que a vida é mais do que só trabalhar. Então assim, aumentou muito o mercado, a demanda do lazer e está voltando a normalidade a demanda executiva. Então nós vemos como muito positivo. Acho que um dos grandes ganhos do pós-pandemia é o turismo. E a Bahia é a Bahia. A Bahia é um superlativo e nós vamos ajudar a dar vazão a essa força, essa força da natureza que é a Bahia, esse caldeirão cultural", concluiu.