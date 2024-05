Bahia liderou mortes por acidentes elétricos | A TARDE

A Bahia foi o estado com maior número de mortes por acidentes elétricos em 2023. Foram registrados 83 incidentes com 62 óbitos no estado conforme dados do novo Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, realizado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade (Abracopel). Especialistas orientam como prevenir tragédias.

A prevenção é ainda mais indicada porque os dados apontam um aumento de 261 acidentes elétricos no país quando comparado o ano passado com 2022. Ocorreram 2.089 incidentes elétricos, incluindo choques, incêndios e raios, em 2023 no Brasil. Foram registrados 1.828 casos em 2022.

Do total de casos de 2023, 781 resultaram em óbitos. Por choque elétrico foram 674, por incêndios devido a sobrecarga de energia 67, e 40 por descargas atmosféricas (raios). As residências foram o segundo maior foco dos acidentes - perdendo apenas para as áreas de geração e distribuição de energia - e registraram 274 ocorrências, resultando em 210 mortes.

Fios e cabos de má qualidade, instalações antigas e muitas cargas ligadas na mesma tomada são alguns dos pontos que explicam o alto número de acidentes residenciais, de acordo com o engenheiro e diretor executivo da Abracopel, Edson Martinho.

Ele indica que o ideal é que os benjamins (ou “Ts” como são conhecidos) não sejam usados e que apenas as extensões com fusível - que quando sua carga é ultrapassada o fusível queima - devem ser utilizadas.

“Cada vez mais a gente tem mais dispositivos. O que faz com que as pessoas usem benjamin ou extensão, sem critério nenhum. Vai colocando equipamento, vai ligando, vai crescendo, e aí isso tudo vai gerar uma sobrecarga na instalação elétrica. Instalação que não é revisada constantemente”, explica Edson.

Revisões ocasionais do sistema elétrico, não mexer com equipamentos elétricos estando molhado e adoção de equipamentos de proteção como o dispositivo residual (DR), são algumas das recomendações do especialista em instalações elétricas e industriais e promotor da empresa Siemens, Carlos Eduardo.

Situação nacional

Ainda em relação aos acidentes por choque elétrico, a região Nordeste foi a que registrou o maior número de ocorrências, com um total de 291 acidentes, representando 29,5% do total. Em termos de óbitos, a região também possui os números mais altos, com 218 mortes. A Bahia é quem lidera os números na região com 28,5% das mortes.

A Bahia está na terceira posição entre os com maior quantidade de acidentes, mas outros números também precisam ser considerados. No ranking em que se considera o número de mortes por milhão de habitantes, a Bahia se encontra na décima sexta posição.

O diretor executivo da Abracopel explica que esse é o mesmo caso do estado de São Paulo, que tem o maior número de acidentes elétricos do país e um alto índice de mortes em números absolutos, mas quando é considerado o número de óbitos pelo tamanho da população o estado apresenta a segunda menor quantidade.

“Tem bastante acidente. Mas a Bahia é territorialmente gigantesca e com uma população maior que a de muitos outros estados. Não é para eximir (...) de culpa, mas esses outros dados precisam ser considerados também”, explica Edson.

