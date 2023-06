Batida entre micro-ônibus e carro deixa dois feridos na Cidade Baixa

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um carro de passeio foi registrado em Caminho de Areia, na região da Cidade Baixa, em Salvador. O veículo do sistema Integra teve uma colisão frontal na madrugada desta quarta-feira, 21, na altura da Farmácia Pague Menos.

Ao Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) disse que uma viatura está na região acompanhando a ocorrência e um guincho foi encaminhado para o local para a remoção do veículo. Até as 6h50, o trânsito não tinha sofrido alteração na localidade.

Em vídeo recebido pela redação de A TARDE, é possível notar que o carro de passeio ficou com uma das laterais destruídas com a força da batida. Dois homens ficaram feridos, nenhum em estado grave.

