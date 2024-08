Burger King entra em acordo para corrigir irregularidades em Salvador

Loja fica na Federação - Foto: Reprodução

O Ministério Público da Bahia firmou nesta quarta-feira, dia 17, um Termo de Ajustamento de Conduta (Tac) com a empresa Zamp, operadora dos restaurantes Burger King no Brasil, para a correção de irregularidades identificadas na filial do fast food no bairro da Federação, em Salvador.

De acordo com o documento, de autoria da promotora de Justiça Joseane Suzart, os exaustores do estabelecimento estavam causando poluição sonora e atmosférica. Além disso, inconformidades relacionadas às condições sanitárias foram constatadas pela Vigilância Sanitária após uma inspeção no local.

No Tac, a empresa se comprometeu a cumprir a legislação vigente no que diz respeito ao combate à poluição sonora, às condições sanitárias e de segurança. Para isso, a Zamp assumiu o compromisso de adequar a estrutura da filial do Burger King no bairro da Federação para que sejam respeitados os níveis máximos de sons e ruídos estabelecidos na Lei Municipal de Salvador nº 5.354/98 e para que a fumaça do preparo dos alimentos não seja direcionada aos imóveis vizinhos.

A empresa também comprovou que as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária já foram solucionadas e se comprometeu a zelar, de forma contínua, para que não haja reincidência.