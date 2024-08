Caminhão do lixo invade imóvel no Engenho Velho da Federação

Caminhão parou após bater em poste - Foto: Rede Bahia | Reprodução

Um caminhão de coleta de lixo, da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) perdeu o controle e derrubou o muro de um imóvel no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 22.

Após colidir com o imóvel, o motorista do caminhão conseguiu parar o veículo após bater em um poste.

O caso aconteceu na rua São Sebastião e, segundo a Limpurb, as causas do acidente ainda serão apuradas. Em nota, o órgão lamentou o ocorrido e informou que uma equipe de manutenção e segurança da prestadora de serviço já estão a caminho do local para reparar os danos do local.

