Caso Amendoim: Laís Santiago recebe ameaças após morte do influencer | A TARDE

Laís Santiago revelou que foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência (B.O) após ser acusada de envolvimento na morte do influencer Rodrigo Amendoim. A blogueira baiana publicou um vídeo nos stories detalhando que está sendo xingada e recebendo ameaças de mortes nas redes sociais por alguém que usa um perfil fake.

"Tem um (perfil) que está me ameaçando de morte, certo? Falando que tenho envolvimento na morte de Amendoim. (Está) me ameaçando de morte, dizendo que vai me matar, então fui tomar medidas cabíveis", afirmou a influencer que foi a uma delegacia em Salvador.

Em seguida, Laís Santiago esclareceu onde estava no dia em que 'Mendo' foi encontrado morto. "Eu não tenho envolvimento com nada, nem com Amendoim eu estava. Não tenho envolvimento nenhum. Pelo amor de Deus, eu só quero viver em paz, só quero minha paz", declarou a influencer, que viveu um romance com Rodrigo Amendoim.

Por fim, a influencer baiana afirmou que teme pela própria vida diante das ameaças. "Fui dar minha queixa porque não estou no coração de ninguém, não sei o que as pessoas são capazes de fazer. Então, assim, só quero viver em paz, eu não tenho nada a ver com isso", completou Laís Santiago.

Reprodução / Redes sociais