PM diz que esqueceu arma em casa de Rodrigo Amendoim.; entenda | A TARDE

Uma pistola calibre .40 foi encontrada ao lado do corpo do influenciador Rodrigo Amendoim, no último sábado, 28. O armamento, segundo o Informe Baiano, é de um soldado da polícia militar lotado na 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Ainda segundo as informações, o policial informou o fato ao comandante e ao subcomandante. O militar teria esquecido a arma no banheiro da casa do influenciador. Ao deixar o imóvel, ele teria ido para um sítio e ficado sem Internet.

O militar, que não teve o nome divulgado, vai se apresentar nesta segunda-feira, 30, na Delegacia de Itinga, responsável pela apuração, para esclarecer o caso.