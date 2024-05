Caso Joel: testemunha rebate afirmação sobre falta de socorro policial | A TARDE

O júri popular do caso Joel, morto em 21 de novembro de 2010, teve continuidade na tarde desta segunda-feira (6), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Quem iniciou a sessão de depoimentos foi o coronel Roberto Castro, oficial da Polícia Militar há 31 anos.

Integrante do quadro de testemunhas do tenente Alexinaldo Santana Souza, o agente declarou que o ato de prestar socorro às vítimas de disparos de fogo é padrão, contrariando a atitude de um dos agentes, que foi descrita por um vizinho da família do menino sobre o pedido de ajuda. "[Prestar socorro aos feridos] é uma orientação de questão legal, é padrão", pontuou em depoimento.

À época, Santana integrava a 40ª CIPM, que realizou uma operação na noite daquele domingo. "Em todas as missões que foram dadas à ele, Alexinaldo foi responsável, cumpriu suas obrigações, sempre disposto a ajudar para que o serviço transcorresse da melhor maneira possível", destacou.

O coronel acrescentou que desde que conhece um dos réus do caso, nunca recebeu queixas dele, apenas "elogios". Alexinaldo inclusive chegou a receber a condecoração de policial padrão, ferramenta dada ao agente destaque do mês possível. O mês não foi descrito durante a fala em julgamento.

Prisão anterior

Em meio a questionamentos do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Roberto garantiu que tomou conhecimento de que a carreira militar de Alexinaldo Santana contemplou um episódio de prisão "em uma situação [operação da Polícia Federal] em Feira de Santana". Neste caso, ele declarou que o fato ocorreu anos depois do homicídio da vítima.

