'Circulação Profundanças' traz roda de conversa com escritoras baianas

A Circulação Profundanças traz, em julho, uma programação que envolve roda de conversa com escritoras do livro Profundanças 3 e oficina gratuita de poesia preta com a escritora baiana, Vânia Melo.

A roda de conversa acontece na quarta-feira, 13, às 19h, no canal do youtube. Já no dia 23, acontece a oficina gratuita “Poesia com mãos pretas”, com a soteropolitana Vânia Melo.

A roda vai trazer as escritoras Odília Nunes (PE), cynthia cy barra (BA), Bárbara Uila (BA) e Géssika Santos (RN), que falarão sobre suas experiências em ser mulher e fazer arte, a partir de seus diferentes territórios.

A participação virtual e ao vivo do público tem rendido importantes interlocuções na composição dos debates. Para receber certificado de participação na roda, é necessário realizar a inscrição gratuita pelo link.

Já na oficina, Vânia trará um destaque ao espaço enunciativo de mulheres pretas e suas transgressões poéticas, destacando as escritoras participantes das antologias Profundanças 1, 2 e 3.

A partir da leitura compartilhada de poemas das autoras Miriam Alves, Odailta Alves, NegrAnória d’Oxum, Valquíria Lima, Rita Santana, Tatiana Dias Gomes, Tereza Sá, Yasmin Morais serão abordados temas como ancestralidade africana, memória, antirracismo, resistência cultural, contrapontos críticos à invisibilização de escritoras pretas.

São 40 vagas voltadas para estudantes, educadoras/es, mediadoras/es da leitura e artistas. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita no site de Profundanças.

Sobre Profundanças

A Circulação Profundanças - Mulheres em Diálogo celebra oito anos do circuito editorial Profundanças, um projeto literário e fotográfico independente criado na Bahia em 2014, pela pesquisadora e poeta baiana, Daniela Galdino.

Em três antologias elaboradas de forma completamente colaborativa, Profundanças já publicou poemas, contos e crônicas de 51 escritoras, da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Este circuito editorial visa ampliar espaço para escritoras, em especial, as iniciantes, publicando-as e abrindo possibilidades para suas participações no mercado editorial.

Assim, entre maio e agosto, tem acontecido a programação da Circulação composta por quatro rodas de conversa, que mobilizam o público por meio de plataformas virtuais, promovendo diálogos sobre mulher, literatura, resistência e mercado editorial, e a dimensão formativa do projeto, que são as quatro oficinas.

No início de maio foi lançado o site www.profundancas.com, a partir do qual é possível baixar todos os livros gratuitamente, conhecer mais sobre as escritoras de Profundanças e ainda consultar as críticas acadêmicas que abordam a antologia.

O projeto Circulação Profundanças - Mulheres em Diálogo é uma produção da Voo Audiovisual e busca trazer o público para mais perto da proposta do circuito editorial Profundanças. Tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia. Informações sempre atualizadas podem ser acessadas nas redes sociais em @profundancas.

SERVIÇO:

Dia 13 de julho: às 19h, no Youtube.com/profundancas: Roda de Conversa “Mulheres em Profundanças”, pautando a resistência de mulheres no campo das artes.

Dia 23 de julho: às 14h, no Zoom: Oficina gratuita “Poesia com mãos pretas”, com a soteropolitana, Vânia Melo. Necessário realizar inscrição pelo site do projeto.

Mais informações: www.profundancas.com.