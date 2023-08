CMS já tem nova data para votação de empréstimo de R$ 300 milhões

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), afirmou que o projeto do pedido de empréstimo de R$ 300 milhões, feito pelo prefeito Bruno Reis (UB) no início do mês, vai ser votado na próxima terça-feira, 22.

"A gente precisou conversar com vereadores. Alguns que não estavam em Salvador, e por esse motivo ainda não votamos. Sendo assim, o projeto precisou ser adiado para a próxima semana", disse.

Muniz garantiu a votação do projeto com a anuência de todos os vereadores com o devido tempo para o estudo do projeto por

"Aqueles parlamentares que quiserem apresentar emendas, tem até a próxima segunda-feira, e se não tiver tempo hábil para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento, vai ser apreciado no plenário", finalizou Muniz.