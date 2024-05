Codesal alerta para risco de deslizamento em 3 comunidades de Salvador | A TARDE

A chuva segue causando transtornos aos moradores de Salvador. Em mais uma manhã de tempo fechado, a Defesa Civil da cidade (Codesal) comunicou que irá acionar a sirene com alerta para possibilidade de deslizamentos de terra em três comunidades: Calabetão, Voluntários da Pátria e Baixa do Cacau.

As sirenes servem como avisos aos moradores para deixar as áreas de risco e procurarem um local seguro. Segundo a Codesal, a previsão do tempo para esta quinta-feira, 25, é de céu nublado, com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes a qualquer hora do dia.

Em vídeo divulgado pela Codesal, é possível ver um funcionário da Defesa Civil de Salvador acionando a sirene na comunidade Voluntários da Pátria. Em caso de emergência, os moradores podem ligar para o disque199.





Funcionário da Defesa Civil de Salvador aciona sirene na comunidade Voluntários da Pátria Reprodução

Fortes chuvas atingem novamente Salvador durante a madrugada



A madrugada em Salvador foi mais uma vez chuvosa. As chuvas intensas atingiram a capital baiana e a chuva só veio dar trégua no início da manhã desta quinta-feira, 25.

Moradores de bairros como São Caetano e São Marcos relataram que as fortes chuvas alagaram alguns cômodos das residências.

Apesar da trégua no início da manhã, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência é que a quinta-feira seja de céu nublado e com pancadas de chuva durante o dia.