Fortes chuvas atingem novamente Salvador durante a madrugada | A TARDE

A madrugada em Salvador foi mais uma vez chuvosa. As chuvas intensas atingiram a capital baiana e a chuva só veio dar trégua no início da manhã desta quinta-feira, 25.

Moradores de bairros como São Caetano e São Marcos relataram que as fortes chuvas alagaram alguns cômodos das residências.

Apesar da trégua no início da manhã, de acordo com o Insitituto Nacional de Meteorologia, a tendência é que a quinta-feira seja de céu nublado e com pancadas de chuva durante o dia.

Até o momento, a Defesa Civil de Salvador já registrou 10 ocorrências, sendo a maioria na Libertdade (3), na Cidade Baixa (3) e Cabula/Tancredo Neves (3).

