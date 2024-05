Codesal capacitou mais de 1,5 mil voluntários em dois anos | A TARDE

Nos últimos dois anos, o Programa de Voluntariado da Defesa Civil de Salvador (Codesal) já capacitou 1.574 pessoas, com a missão de serem multiplicadoras das ações do órgão em situações de risco. Somente nos três primeiros meses de 2024, 174 cidadãos já passaram pelas instruções e estão aptos a atuar como voluntários nas comunidades.

São preparadas, mensalmente, 60 pessoas para treinamento em atividades de mobilização de pessoas que residem em áreas de risco. A Codesal ensina os participantes a orientar os moradores durante situações de crise e emergência, especialmente durante o período de chuvas intensas na capital baiana.

A engenheira civil Carla Andrade é voluntária da Codesal desde 2023, quando atuou na Operação Chuva, e desde então não quis parar de contribuir. "Vi de perto a situação das pessoas que moram em áreas de risco. Por mais que tivesse conhecimento e noção dessa realidade, somente com essa experiência pude entender verdadeiramente como é a vida delas e como precisam de ajuda e orientação. Quando compreendemos a situação daquelas pessoas em situação de risco e queremos ajudar, surge uma vontade genuína de fazer a diferença”, declarou.

O pintor Carlos Antônio voluntariou-se para participar de uma simulação durante uma enchente, e com base nessa experiência, ele expressou confiança em sua capacidade de ajudar as pessoas em situações de emergência futuras. "Foi um aprendizado significativo. Graças a Deus, até o momento, não houve nenhuma ocorrência grave em meu bairro, mas se ocorrer, estou preparado para oferecer ajuda e orientação às pessoas, direcionando-as para locais seguros quando a sirene tocar", disse.

A subcoordenadora de Ações Comunitárias e Educativas na Codesal, Fabiana Santana, ressaltou que é crucial que mais pessoas participem desse processo e compreendam o papel nas ações de prevenção dentro do município. "Estamos enfrentando uma crise climática, com mais de 790 mm de chuva somente no último mês de abril, enquanto a média climatológica normal é de 280 mm. Portanto, é essencial que cada vez mais pessoas estejam dispostas a contribuir ativamente nas ações de defesa civil. Por meio dessa capacitação, elas se tornam verdadeiros agentes na disseminação de informações", avaliou.

Como participar

Qualquer pessoa que tenha mais de 16 anos pode ser voluntária da Codesal. Basta preencher o formulário no endereço no site www.codesal.salvador.ba.gov.br e aguardar a resposta através do e-mail cadastrado. A Defesa Civil alerta que a capacitação não é remunerada ou possui contrato de trabalho, conforme Termo de Adesão ao Serviço Voluntário assinado pelos participantes.

As aulas são presenciais, abordando temas como percepção de risco, noções de primeiros socorros, história e importância da Codesal, mudanças climáticas e níveis de alerta enviados pelo celular. As capacitações ocorrem sempre na primeira sexta-feira do mês, com a duração de 5h a 6h, no auditório do órgão, na Avenida Mário Leal Ferreira. Ao final das palestras, os alunos recebem certificados de conclusão e se tornam aptos a participar das atividades como voluntários.

Uma vez voluntário, o cidadão praticará atividades periódicas de acordo com a situação e sua disponibilidade. É importante ressaltar que nenhuma das atividades realizadas durante a capacitação envolve risco real, sendo simulações acompanhadas dentro da Codesal.

