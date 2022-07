Com prazo de 4 meses, obras atrapalham trânsito por quase 2 anos

Com a primeira etapa iniciada em dezembro de 2020, a “Nova Tancredo Neves” - obra da Prefeitura de Salvador que ligará a avenida Tancredo Neves à avenida Prof. Magalhães Neto através de um túnel - tinha previsão inicial de entrega para abril ou maio de 2021 mas, até o momento, não foi concluída.



Os atrasos na conclusão das obras, que geram reclamação por conta do engarrafamento e escassez de estacionamento na Magalhães Neto e adjacências, não são uma novidade.

Em agosto do ano passado, o então titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, apontou o fim de 2021 como o prazo previsto para a entrega do equipamento. Em novembro de 2021, o prazo passou a ser março de 2022, enquanto em fevereiro desse ano, o prazo passou a ser maio.

Primeira previsão de entrega do túnel era em abril de 2021 | Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

Buscada pela reportagem do Portal A TARDE, a Seinfra apontou, em nota, que 85% dos serviços estão concluídos e que a entrega está prevista para o final de agosto, ou seja, daqui a um mês.



“A intervenção conta com a construção de uma nova via, além de recapeamento das vias existentes e ajustes na passarela instalada no local, drenagem, iluminação em LED e paisagismo”, diz o posicionamento do órgão.

“A obra faz parte do projeto Nova Tancredo Neves, que entregou recentemente a Ponte Sobre o Rio Camarajipe. A ponte ampliou a capacidade de fluxo diário da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), desafogando o tráfego em uma das regiões mais movimentadas da cidade”, conclui.

Por outro lado, no início da avenida Magalhães Neto, dois guardadores de carro autônomos de uma região de zona azul disseram acompanhar as obras desde o início e se queixam dos transtornos, por estas serem executadas próximas do local em que trabalham.

“A gente está achando isso um absurdo, porque um pedaço de túnel não pode levar mais de dois anos. A gente está tendo transtorno todos os dias aqui. É engarrafamento, a via está curta, sujeira também, muita lama. Pessoal vem para o hospital [da Bahia] e não acha vaga”, relata Joel dos Santos, que guarda carros na região há sete anos.

Buscada pela reportagem, a Seinfra apontou, em nota, que 85% dos serviços estão concluídos | Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

Joel disse também que cem vagas de estacionamento da zona azul foram removidas por conta do andamento das obras e que trabalhadores da construção com quem conversa têm se queixado das condições de trabalho, o que por vezes causou paralisação no andamento.

“Tenho certeza que ela [a obra] não acaba neste ano ainda, do jeito que está aí”, aposta ele. A Prefeitura de Salvador alegou que a alteração no cronograma original ocorreu devido à redução da força de trabalho no período de medidas restritivas de enfrentamento à Covid-19 e do período chuvoso, diminuindo assim o ritmo da obra.

Transtornos

Também guardador de carro autônomo da zona azul, Anderson Conceição atua na mesma região de Joel há oito anos e compartilha posicionamento semelhante ao do colega. “Sempre é essa lentidão aqui. Só quando acabar essa obra para ver o que vai acontecer, se vai melhorar ou se vai continuar essa lentidão de carro sem resolver nada”, diz.

Anderson relata que a redução de vagas de estacionamento na área em que atua fez sua renda cair mais de 50% e desempregou alguns colegas seus por conta do período prolongado de construção. “Muitos clientes falam que, devido às obras, ficam se batendo para procurar vaga, gente que vem ao hospital ou para outros locais próximos”, completou.

Outra pessoa que trabalha próximo do local das obras, porém, tem um ponto de vista mais otimista sobre o andamento e perspectiva de conclusão da “Nova Tancredo Neves”.

“Não para assim direto não, entendeu? Só na hora quando chove muito, aí para. Está a todo a vapor aí. Não está devagar não”, opinou o técnico de conserto de celular Dario dos Santos, que trabalha embaixo da passarela no final da avenida Tancredo Neves, próximo do início da avenida Magalhães Neto. No entanto, Dario admite que o prolongamento da execução das obras tem prejudicado o trabalho. “Os pedestres não estão passando aqui direito”, justifica o técnico.

No Portal Transparência da Prefeitura de Salvador, consta a atualização de percentual executado das obras em 80,16%, que é um número próximo dos 85% apontado em nota pela Seinfra.

No entanto, não foi atualizada a data prevista para a conclusão das obras, que ainda consta como 16 de maio deste ano. No site, o valor original do orçamento segue o mesmo do valor atualizado: R$ 42.975.816,46, apesar do atraso de mais de um ano da entrega, até o momento. A obra é tocada pelo consórcio Kpe/Future ATP.