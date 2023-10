Computador de assessora de vereador foi apreendido em ação | A TARDE

A diretora do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), delegada Márcia Pereira, revelou o motivo pelo qual a assessora do vereador de Salvador, Marcelo Maia (PMTN), Fabiana Dias, foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 17.

"Nós fomos cumprir o mandado de busca porque a pessoa que foi presa, que seria a companheira desse líder [Ricardo Cabeção], trabalha lá [no gabinete do vereador]. Então, a gente achou importante apreender o aparelho, o computador do qual ela trabalha, para que a gente possa ver a ação dela relacionada ao tráfico de drogas", explicou a delegada. O mandado foi cumprindo no gabinete do edil, na Câmara de Vereadores.

A delegada ainda confirmou que o político não teria nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e não seria um dos alvos das investigações da Polícia Civil. "Não, ele não é alvo da operação".

Oito prisões

A Operação Noise, deflagrada na manhã deste terça, terminou com oito suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Entre os capturados está um homem apontado como liderança do tráfico de drogas na região do Engenho Velho de Brotas, Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, o Ricardo 'Cabeção'. Além dela, sua esposa, a assessora parlamentar, também foi presa na mesma ação no bairro de Piatã, em Salvador. Ela é suspeita de integrar o mesmo grupo criminoso.

A 5ª fase da Operação Noise aconteceu nos bairros de Engenho Velho de Brotas, Imbuí, Costa Azul, Tororó, Avenida ACM e Piatã, onde mais de 200 policiais civis realizam os cumprimentos de cerca de 70 mandados. A ação ainda contou com o apoio de equipes da Polícia Federal.