Corpo de dentista que foi encontrado morto em condomínio é enterrado | A TARDE

O corpo do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, foi enterrado neste domingo, 26, no cemitério municipal de Santo Antônio de Jesus, cidade localizada no recôncavo baiano. Amigos e familiares se reuniram e lamentaram a morte violenta que está sendo investigada pela polícia.

Lucas Maia foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, no condomínio de luxo Celebration Garibaldi, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, no último sábado, 25. A família do dentista suspeita que Lucas tenha sido dopado no dia do crime.



Desaparecido há dois dias, Lucas Maia foi encontrado amarrado, já sem vida, no banheiro do imóvel. Foi constatado que o apartamento estava bagunçado e com móveis quebrados. Objetos foram roubados e o carro não foi encontrado na garagem. O veículo foi localizado na manhã deste domingo, na Av. Vasco da Gama.

As câmeras do condomínio registraram uma pessoa suspeita de ter cometido o crime. Encapuzada e com a mala do dentista em mãos, a pessoa suspeita estava no elevador do condomínio na madrugada de sexta-feira, 24. Lucas Maia, que morava no local, foi dado como desaparecido desde a última quinta-feira, 23.

As investigações apontam que Lucas chegou com o suspeito ao prédio no início da tarde de quinta. No mesmo dia, pela noite, o porteiro recebeu uma denúncia de que alguém havia gritado socorro no 10º andar, onde morava o dentista. Ao chegar ao local, o porteiro não ouviu barulho algum, a não ser o do ventilador, e voltou para a portaria. A polícia não foi acionada.