Suspeito de matar dentista em prédio de luxo aparece em filmagens | A TARDE

As câmeras do condomínio de luxo Celebration Garibaldi, no Rio Vermelho, onde o dentista Lucas Maia foi encontrado morto neste sábado, 25, registraram uma pessoa suspeita de ter cometido o crime. As informações são da TV Bahia.



Encapuzada e com a mala do dentista em mãos, a pessoa suspeita estava no elevador do condomínio na madrugada desta sexta-feira, 24. Lucas Maia, que morava no local, foi dado como desaparecido desde a última quinta-feira, 23, e teve seu corpo encontrado amarrado dentro do banheiro do apartamento.

As investigações apontam que Lucas chegou com o suspeito ao prédio no início da tarde desta quinta-feira, 23. No mesmo dia, pela noite, o porteiro recebeu uma denúncia de que alguém havia gritado socorro no 10º andar, onde morava o dentista.

Ao chegar ao local, o porteiro não ouviu barulho algum, a não ser o do ventilador, e voltou para a portaria. A polícia não foi acionada.

O carro de Lucas foi localizado na Avenida Vasco da Gama na manhã deste domingo, 26. Também foram levados pelo suspeito notebook, celular, dinheiro e roupas.