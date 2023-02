Corpo de homem atropelado próximo ao Aeroporto de Salvador é sepultado

Nesta segunda-feira, 20, o corpo do lavador de carros, Sinval Santos Oliveira, de 63 anos, foi sepultado sob forte comoção, no Cemitério Municipal de Brotas. Ele morreu após ser atropelado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Salvador.

Três motoristas por aplicativo que tiveram os carros atingidos no acidente foram ao sepultamento no bairro de São Cristóvão, na região do aeroporto de Salvador e relataram que ainda não retornaram ao trabalho. Neste domingo, 19, o homem responsável por provocar a batida foi solto depois de pagar fiança de R$ 3 mil, mesmo dia do acidente.

O homem entrou na rua em que ficam os transportes por aplicativo e encontrou um carro na rotatória. Ao tentar desviar do veículo, bateu o pneu em um equipamento conhecido como "olho de gato", perdeu o controle da direção e capotou.

O caso é investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã, local em que o motorista foi encaminhado. Testemunhas serão ouvidas pela polícia.



Em nota, a Central de Carnaval informou que o motorista que causou o acidente trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviço, mas o homem não estava trabalhando no momento do acidente.