Corpus Christi: Salvador é o 4º destino mais procurado para o feriadão | A TARDE

Salvador é o quarto destino nacional mais procurado para o feriado prolongado de Corpus Christi, que vai desta quinta-feira, 30, a domingo, 2. O levantamento foi feito pelo Kayak, um dos principais buscadores de viagens do mundo. De acordo com a plataforma, o preço médio das passagens aéreas para a capital baiana nos dias do feriado prolongado está em torno de R$1.235 (ida e volta).

O secretário de Cultura e Turismo (Secult) do Município, Pedro Tourinho, considera a posição de Salvador como um indicador positivo que orgulha e demonstra o potencial da cidade como um destino turístico, religioso e cultural. “Alguns fatores, como a nossa tradição e religiosidade, a valorização da cultura local, sua beleza natural e a hospitalidade do soteropolitano, que é conhecido por sua receptividade e calor humano, acolhendo os visitantes com alegria e simpatia, contribuem para que os turistas se sintam bem-vindos, o que torna Salvador um destino completo, onde o turista pode experimentar roteiros de qualquer segmento”, avalia.

O secretário aponta como reflexo imediato do aquecimento do turismo no período a alta procura por hospedagem e o aumento da demanda por serviços, gerando um aumento significativo na receita dos hotéis, pousadas, restaurantes, bares, agências de turismo e outros estabelecimentos comerciais da cidade. “Essa procura contribui significativamente para a geração de empregos e para o aquecimento da economia local. Algumas ações de qualificação da mão de obra do setor e o desenvolvimento de experiências na cidade estão ampliando a distribuição de renda entre os atores do setor, o que reduz desigualdades e melhora a qualidade de vida da população”, afirma.

Mais turistas

Em consonância com as expectativas do secretário de cultura e turismo, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), Wilson Spagnol, afirma que por esse ser um dos poucos feriados prolongados do ano, a expectativa é de um fluxo turístico consideravelmente superior ao verificado no ano passado. “A demanda para a rede hoteleira de Salvador está alta e diversos hotéis já reportam ocupações superiores à do ano passado para o feriado de Corpus Christi. A expectativa é de que tenhamos ocupação média entre 70 e 75% para a cidade, bastante superior aos 58% do feriado do ano passado e superior também às médias dos meses de maio e junho”, diz.

A Prefeitura, através da Secult, vem implementando diversas ações estratégicas para promover a cidade como destino turístico em todo o Brasil e no exterior. As ações são focadas em diferentes públicos, sempre com o objetivo de alcançar o máximo de impacto e atrair mais visitantes para a capital baiana. O órgão vem participando de road shows em diversas cidades brasileiras, apresentando a operadores de turismo e agentes de viagens os atrativos de Salvador e de como vivenciar a experiência de um turista na cidade.

Foram fundamentais para divulgar Salvador para um público amplo e qualificado a participação em feiras nacionais como a WTM São Paulo, a Abav Expo, BTM, Festuris e em eventos do setor em parceria com entidades locais, como a Salvador Destination e a ABIH, a Azul Viagens e a CVC, entre outras. Outra estratégia consiste em receber fam trips, ou seja, jornalistas, influenciadores, operadores turísticos e agentes de viagem para conhecer Salvador e escrever sobre as experiências vividas, gerando conteúdo positivo e espontâneo sobre a cidade.

No exterior, o órgão vem marcando presença em feiras internacionais do setor, como a Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB) e a IMEX em Frankfurt, Fitur em Madrid, BTL em Lisboa, além do Road Show com a maior operadora de Portugal, a Solférias, e com a GOL, capacitando mais de mil agentes e operadores na Argentina, Uruguai e Paraguai, que contribuem na divulgação de Salvador para um público global, ampliando a rede de contatos com operadores de turismo internacionais.

A Prefeitura também vem trabalhando em cooperação com a Vinci Airports, com o objetivo de atrair novos voos internacionais, a exemplo da possível retomada do voo Salvador – Panamá com a Copa Airlines, com previsão para operação em junho de 2025, entre outros voos.

Equipamentos

Nos últimos anos, a Secult entregou equipamentos culturais que têm contribuído para o fortalecimento do turismo na capital baiana, a exemplo da Cidade da Música da Bahia (Comércio), do Memorial Dois de Julho (Lapinha), do primeiro centro de interpretação do patrimônio do país, que é a Casa das Histórias de Salvador, do novo Arquivo Público Municipal e da Galeria Mercado, no subsolo do Mercado Modelo (esses últimos também no Comércio).

“Acrescenta-se à entrega dos equipamentos culturais, a requalificação de quase toda a orla marítima de Salvador, em especial do trecho de Stella Maris, Praia do Flamengo e Praia de Ipitanga, que demonstram o nível de importância para áreas da cidade que atraem alto fluxo turístico. As ações para tornar Salvador mais atrativa para o turismo são abrangentes e inovadoras, sempre com foco na valorização da cultura local, na criação de novos equipamentos culturais, experiências e na revitalização de espaços públicos”, conclui Tourinho.

