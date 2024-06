Centro de lojas vai gerar 200 postos e movimentar R$100 mi em Salvador | A TARDE

O Condomínio Bahia Têxtil (CBT), localizado no bairro do Uruguai, em Salvador, terá um centro de lojas, o Bahia Têxtil Center, que será lançado no próximo dia 7 de junho.

O presidente do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest), Hari Hartmann, explica que para a construção do novo espaço foram investidos R$ 4,5 milhões com recursos próprios.

“O centro comercial chega para consolidar as mais de duas décadas de trabalho realizado pelos empresários que aqui estão. É um complexo de lojas de moda e fardamento para pronta entrega, direto das fábricas, que atenderá não apenas Salvador e cidades próximas, mas todo o Estado, impactando positivamente toda a região da Cidade Baixa e servindo de impulso para toda a cadeia têxtil. Nosso objetivo é tornar a Rua do Uruguai uma versão da Rua do Brás”, diz Hartmann.

Cenário econômico



Atualmente com 22 fábricas de confecções, além de duas outras empresas, uma de bordados e uma de mecânico de máquinas de costura, distribuídas em um área com mais de 20 mil metros quadrados, o Condomínio Bahia Têxtil gera 800 empregos diretos e 4 mil indiretos, sendo que 90% do total é ocupado por pessoas que vivem na região. O polo fabril produz em média 4 milhões de peças por ano, movimentando cerca de R$ 180 milhões.

Com a inauguração do Bahia Têxtil Center, cerca de 200 novos postos de trabalho serão gerados, contando com a expectativa de movimentar 100 milhões de reais no segundo semestre, segundo análise do Sindvest.

“É importante destacar que o associativismo, a forma de organização das empresas e a sinergia entre elas, além do compartilhamento de tecnologias e equipamentos, geram uma redução de custos significativa, aumentando a importância e a competitividade das empresas. Esse é o grande legado desse empreendimento.”, acrescenta Hartmann.

Lançamento

No dia 7 de junho, o evento de lançamento do Bahia Têxtil Center, em Salvador, terá a presença de representantes do setor nas esferas local e nacional, além de autoridades, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

