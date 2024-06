Navio sustentável da BYD chega ao Brasil pela primeira vez; veja | A TARDE

O navio BYD Explorer No. 1, primeiro navio que oferece uma solução ecológica para o transporte marítimo, chegou ao Brasil nesta semana. O equipamento chega para suprir a alta demanda por carros híbridos e elétricos para o país. É a primeira vez que o navio atraca no continente americano.

O navio foi para o Porto de Suape, em Pernambuco. Ele tem capacidade para transportar até 7 mil veículos, mede 199,9 metros de comprimento e possui a mais moderna tecnologia de navegação.



Essa foi apenas a segunda viagem do Explorer No.1 BYD, que levou 27 dias da China até o Brasil e logo irá retornar ao país de origem. A embarcação também conta com 23 tripulantes, sendo a maioria deles da Bulgária.

O navio trouxe 5.459 veículos para abastecer o mercado nacional, visando atender a demanda dos brasileiros pelos carros elétricos e híbridos da BYD. Apenas nos cinco primeiros meses do ano, a BYD já emplacou mais de 25,5 mil unidades, 43% a mais do que todos os emplacamentos de 2023 (17,9 mil).

Em abril, a empresa se tornou a nona montadora a emplacar mais carros no país, no ranking geral entre todas as marcas. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).



Em imagens divulgadas pela BYD, é possível ver toda a tecnologia implementada no navio, que tem o objetivo de garantir uma operação mais verde.

Veja:

