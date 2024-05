“O mundo está de olho na Bahia”, diz secretário de Desenvolvimento | A TARDE

As viagens do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para o exterior tem resultado em altos investimentos internacionais para a Bahia, a exemplo da chegada da montadora chinesa BYD para ocupar a planta da Ford em Camaçari. Agora, na mais recente ida do chefe do Executivo ao velho continente, o governo prevê investimentos externos em torno de R$ 30 bilhões para os próximos quatro anos.



Em visita ao Grupo A TARDE, o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, detalhou o que a pasta estadual prevê de investimentos na Bahia em áreas específicas.

“O mundo todo está de olho na Bahia, no Nordeste e na Bahia. A previsão de investimento aqui é algo em torno, para os próximos 4 anos, de 30 bilhões de reais, isso pode aumentar, pode ter um aumento ainda substancial a partir de consultas e de aproximação comercial, troca de experiências comerciais, bilaterais com países e empresas internacionais que estão dialogando com a gente”, afirmou.



BYD

Após a instalação da fábrica em Camaçari e expansão de concessionárias pela Bahia, a BYD se comprometeu a doar 100 carregadores de veículos elétricos pelo estado, onde o governo indicasse os locais, após estudo de viabilização.

“O Brasil, nós estamos aqui, inclusive, nesse momento, dialogando muito com o ex-presidente Sérgio Gabrielli, e eu brincava com ele. O Brasil, alguns anos atrás, trouxe o pré-sal a exploração do pré-sal, o custo dele era algo em torno de 40 dólares o barril. Hoje, está em torno de 5 dólares. Tudo isso é muito insistente, mas, assim, é uma plantação, a gente está plantando um futuro. O carregamento [dos veículos] agora no início pode ter uma certa dificuldade, pode, mas logo mais daqui a dez anos, é uma coisa normal, comum, dentro de casa, na porta do prédio, em todo canto vai ter tomada para carregar”, disse.

“A BYD está trazendo isso para o mundo. Olha que a CEO da BYD Américas, a senhora Stella Li, ela foi muito feliz quando disse que não é simplesmente uma indústria automobilística de produção de carro elétrico. É uma indústria de muita tecnologia, de ciências, são mais de 100 mil engenheiros trabalhando no entorno de uma marca chamada BYD no mundo inteiro. É uma empresa de alta tecnologia, de muita ciência embarcada e é isso que está vindo para a Bahia, então é isso que anima a gente e nos faz ter muito prazer e estar feliz em estar vivendo esse momento ao lado de um governo que nós ajudamos a eleger com o governo Jerônimo Rodrigues”, pontuou.

