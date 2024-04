Defesa Civil alerta para tempestades nas próximas horas em Salvador | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador emitiu alerta de tempestade com trovoadas nas próximas horas. A previsão foi obtida por meio de satélite disponibilizado pelo órgão.

"As imagens de satélites registram a formação de nuvens de tempestade com trovoadas e chuvas de intensidade forte nas próximas horas", informou a Codesal, em nota.

Neste momento, de acordo com as análise de satélite e o sistema plúvio do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), uma parcela de chuva isolada se desloca para Salvador. E pode intensificar as chuvas fracas para moderadas em alguns pontos da cidade.

Situação

Segundo Sosthenes Macedo, coordenador da Codesal, nas últimas 24 horas, bairros de Salvador como Ondina, Liberdade, Chapada do Rio Vermelho, IAPI, Barbalho, Calçada, Pituba, Brotas e Engenho Velho foram os mais atingidos pelo acúmulo de chuvas.

As previsões apontam para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos de 60 a 100 km/h.

