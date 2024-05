Delegado destaca integração para achar autores da morte de motorista | A TARDE

O delegado e diretor adjunto do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Thiago Almeida, falou nesta segunda-feira, 6, sobre o latrocínio que vitimou um motorista por aplicativo na madrugada de sábado, 4. Ele comentou ainda sobre a rapidez na localização dos autores do crime, pontuando a importância do trabalho integrado das unidades da Polícia Civil.

Segundo dados da polícia, houve uma redução de 16% de janeiro a abril de furtos e roubos de veículos e redução de 25% a roubos de coletivos e 189 prisões de janeiro a março. "É um trabalho coletivo. Dentro do DEIC que nós temos algumas unidades especializadas que trabalham especificamente com roubos em coletivos, com furto e roubo de veículos e unidades de furtos e roubos. E dentro do âmbito do departamento a gente tem integrado essas unidades, assim como outros departamentos, trabalho integrado com o DHPP, com o DIP, com outras forças de segurança, por diretriz do secretário, que é a integração das forças. E o resultado disso aí é essa diminuição. 25% menos ônibus no primeiro quadrimestre, 16% menos veículos e quase 200 pessoas já presas", detalhou.



Durante a entrevista coletiva, Almeida respondeu se há algum algum trabalho específico voltado para motoristas de aplicativo, táxis, com o intuito de reduzir essa prática criminosa contra os trabalhadores. "É um público que vem demandando da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, esse trabalho específico. Nós já temos alguns ajustes. Há projetos de termos de cooperação com as plataformas no nome da Secretaria e a Polícia Civil vem fazendo esse trabalho. Tanto que a atribuição para furtos e roubos de veículos é da unidade de veículos, mas latrocínio é a atribuição da furos e roubos e é um trabalho extremamente integrado entre essas duas unidades, que foi o que resultou aí no êxito de localizar esses dois marginais covardes em menos de 24 horas após essa atrocidade que cometeram", disse.



O delegado também comentou a respeito das abordagens que podem ser feitas para tentar diminuir a incidência de crimes dessa natureza. "O trabalho da polícia e judiciária é tentar antecipar de fato o crime ou identificar os autores dos delitos. Então, a gente vem já tentando identificar indivíduos que sejam contumados nessa prática, alcançar eles, representar pelas prisões para tirar esses indivíduos da rua e identificar os autores que vierem a cometer os crimes, como foi o caso desse evento aí do motorista no sábado, que em menos de 24 horas foram identificados e localizados já tentando fugir da capital", afirmou.



