Documentário sobre a prova marca retorno da disputa após sete anos | A TARDE

A Travessia Mar Grande-Salvador transcende a mera competição esportiva. Mais do que uma prova de resistência, esse evento destaca-se como um símbolo de superação e união. Ao desafiar nadadores a atravessar as águas da Baía de Todos os Santos, a competição sempre promoveu valores de colaboração e inspiração, tornando-se um reflexo vibrante da cultura baiana.

Sete anos depois da última realização, em 2016, a disputa está de volta à capital baiana. O evento de lançamento da Travessia acontece nesta terça-feira, 14, no Shopping Barra, às 19h. Para comemorar ainda mais o retorno, será exibido o primeiro episódio do documentário 'Todos os Sonhos', que conta com a história da icônica prova.

Ao todo, a série possui cinco episódios e foi produzida pela Benditas, em coprodução com a Tesoura Filmes. Além disso, mais de 40 profissionais foram envolvidos na produção do trabalho. Uma das sócias da empresa que produziu o documentário, Andréa Gama falou sobre a escolha do nome para o projeto.

A travessia Mar Grande-Salvador nasceu de um sonho e hoje é um sonho sonhado por muitos, por isso 'Todos os Sonhos'. Na série, podemos conhecer alguns personagens que foram escolhidos para demonstrar a possibilidade que a prova traz para qualquer pessoa que sonha atravessar a Baía de Todos os Santos Andréa Gama, produtora e sócia da Benditas

Desde 1955, ano em que a prova foi oficialmente disputada pela primeira vez, a Mar Grande-Salvador tem realização do Grupo A TARDE e produção da Ambiance. Por isso, para a curadoria de material referente aos mais de 60 anos da primeira travessia, o acervo do jornal centenário baiano foi bastante explorado pelos produtores.



"Houve uma pesquisa intensa no CEDOC do Jornal A TARDE, na busca de fatos inusitados, personagens que realmente fizeram história na prova, mas também trazemos na série personagens atuais, atletas, pessoas que simplesmente desejam atravessar a prova e que, com o treinamento adequado, é possível completar a prova", completou Andréa.

Travessia de gerações

Diretor da Ambiance Esporte e Eventos, além de já ter competido diversas vezes na prova e ter um histórico familiar muito grande com a competição, Bruno Riella falou a importância de estar sendo um dos responsáveis pelo retorno dessa importante prova para o calendário baiano.

"Um privilégio estar participando da organização dessa prova, principalmente nesse momento tão importante, que está reativando a prova e trazendo ela de volta. Ela é um patrimônio do estado e fico muito honrado por participar disso", celebrou.

Questionado sobre a relação familiar dele com a Travessia Mar Grande-Salvador, Riella explicou que seu bisavô é um dos precursores da competição, inclusive, antes mesmo dela ser oficializada e passada a ser realizada pelo A TARDE.

"Meu bisavô foi o pioneiro da prova e tem registros do Jornal A TARDE. Ele fez a prova em 1953, inclusive, antes mesmo de ser oficializada. Participou da primeira edição oficial com o Jornal, em 1955, e depois teve outras participações também. Meu avô também participou em algumas edições, inclusive, teve uma edição que nadaram os dois juntos. Meu avô foi guia dezenas de vezes. Eu tenho um tio que foi campeão, Francisco Guimarães, e tem outros dois tios que foram guias e foram meus guias também", contou Bruno Riella.

Competidores

Atleta carioca, mas moradora de São Paulo, Patrícia Farias é uma das principais ultramaratonistas aquáticas do país. Recentemente, ela esteve novamente em solo baiano, onde se sagrou campeã da Travessia Itaparica-Mutá, prova com 16 quilômetros. Pela primeira vez na Mar Grande-Salvador, a carioca falou sobre a expectativa e exaltou a organização do evento.

"Estou muito feliz e ansiosa em participar pela primeira vez dessa travessia que é muito tradicional em Salvador. Mais recentemente, nadei de Itaparica a Mutá, em comemoração aos meus 42 anos. A organização foi impecável da Ambiance, o que me fez ter vontade de fazer muitas outras travessias na capital baiana. Fiquei muito feliz com o retorno dessa prova de Mar Grande-Salvador, um percurso que eu já namorava há bastante tempo e sonhava em fazer", concluiu Patrícia.

Patrícia Farias é uma das principais ultramaratonistas aquáticas do país | Foto: Divulgação | Felippe Luque

Salva-vidas e um dos atletas masters da disputa, Jardiel Luquine disputou a primeira vez há quase 30 anos. Desde então, ele realizou a prova todos os anos, parando apenas em 2016, justamente quando a prova deixou de ser realizada. Ao A TARDE, ele contou como começou essa relação e revelou que quase desistiu de disputar.

Achava que nunca iria conseguir fazer, porque não tinha piscina e nem como treinar, até que um dia entrei no Salvamar. Minha primeira travessia foi em 1995. Estava com um cara que ia competir, ele disse que eu nadava bem e me chamou. Me classifiquei, mas, na primeira prova, terminei em 33º e não passei bem, fiquei desidratado, não treinei tanto. Cheguei a dizer que não faria mais a prova, mas um bom guerreiro não abandona a luta. No outro ano fiquei em 15º e, a partir daquele dia, passei a fazer todo ano. Tive meu filho e já cheguei a nadar três vezes com ele na travessia", falou Jardiel.