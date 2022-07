Dois suspeitos de assaltos são presos pelo Reconhecimento Facial

Dois homens suspeitos de assaltos, foragidos da Justiça, foram presos em menos de 2h, nesta sexta-feira, 22, em Salvador, após serem flagrados no Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública.

Segundo a SSP, dupla foi localizada em locais diferentes, entre 10h38 e 12h20, por duas Companhias Independentes da PM. Os mandados foram expedidos pela Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas e pela 10ª Vara Criminal de Salvador. Os dois foram apresentados na Polinter.

De acordo com a SSP, com as duas prisões, sobe para 321 o número de capturados com o suporte da ferramenta lançada em 2018.