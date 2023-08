Dom Geraldo Majella criou oração oficial de Irmã Dulce

Dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador, foi o criador da oração oficial de Irmã Dulce, primeira baiana e mulher legitimamente brasileira a se tornar santa pelo Vaticano. O cardeal faleceu na manhã deste sábado, 26, no Paraná, aos 89 anos.

>>> Sepultamento de Dom Geraldo Majella Agnelo será em Londrina

O religioso presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), fez a leitura da carta que beatificou Santa Dulce, em 2011, e foi responsável por escrever a oração da santa. Na época, ele era Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. Anos depois, o texto sofreu algumas alterações. Confira abaixo:

Senhor nosso Deus,

lembrados de vossa filha,

a santa Dulce dos Pobres,

cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos,

particularmente os pobres e excluídos,

nós vos pedimos:

dai-nos idêntico amor pelos necessitados;

renovai nossa fé e nossa esperança

e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha,

viver como irmãos, buscando diariamente a santidade,

para sermos autênticos discípulos missionários

de vosso filho Jesus.

Amém.

Em nota de pesar, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirmou que Dom Geraldo Majella deu a "vida à Igreja no Brasil e no mundo".

Vida dedicada a fé

Nascido em Juiz de Fora (MG) no dia 19 de outubro de 1933, Dom Geraldo Majella Agnelo era filho de Antônio Agnelo e Sylvia Agnelo. No dia 13 de janeiro de 1999 foi nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia. A posse ocorreu no dia 11 de março do mesmo ano.

Ao longo de sua carreira, desempenhou diversos papéis significativos, incluindo a presidência da Comissão Litúrgica da CNBB e o cargo de Presidente do Departamento de Liturgia do CELAM. Foi nomeado Cardeal em 2001 pelo Papa João Paulo II e desempenhou várias funções na Igreja, incluindo a presidência da CNBB.

Em 2011, após ter seu pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI, Dom Geraldo tornou-se Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador e, seguindo seu desejo, passou a residir em Londrina a partir de 2014.