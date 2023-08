Dom Geraldo Majella fundou Pastoral da Criança e elegeu dois papas

Além de ter criado a oração de Irmã Dulce, Dom Geraldo Majella acumula outros grandes feitos na Igreja Católica. O arcebispo emérito de Salvador fundou a Pastoral da Criança, presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e ajudou a eleger dois papas.

>>> Sepultamento de Dom Geraldo Majella Agnelo será em Londrina

Considerada uma das lideranças mais respeitadas, Dom Geraldo faleceu na manhã deste sábado, 26, no Paraná, aos 89 anos. Um dos seus trabalhos mais duradouros foi a criação da Pastoral da Criança, em 1983, junto com a médica Zilda Arns.

Entre as ações mais celebradas do grupo está a formulação de um plano de ação para diminuir a mortalidade infantil com o uso do soro caseiro. O projeto, ainda ativo em todo o país, se espalhou por mais dez países da África, Ásia, América Latina e Caribe.

Além disso, no Vaticano, ele foi membro do Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja. Na igreja, ele esteve em dois momentos importantes da instituição religiosa: os conclaves que elegeram o papa Bento XVI, em 2005, e o seu sucessor, o papa Francisco, em 2013.

Dom Geraldo foi um dos três presidentes da Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe, realizada em Aparecida (SP), em maio de 2007, e presidiu a CNBB de 2003 a 2007.

Vida dedicada a fé

Nascido em Juiz de Fora (MG) no dia 19 de outubro de 1933, Dom Geraldo Majella Agnelo era filho de Antônio Agnelo e Sylvia Agnelo. No dia 13 de janeiro de 1999 foi nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia. A posse ocorreu no dia 11 de março do mesmo ano.

Ao longo de sua carreira, desempenhou diversos papéis significativos, incluindo a presidência da Comissão Litúrgica da CNBB e o cargo de Presidente do Departamento de Liturgia do CELAM. Foi nomeado Cardeal em 2001 pelo Papa João Paulo II e desempenhou várias funções na Igreja, incluindo a presidência da CNBB.

Em 2011, após ter seu pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI, Dom Geraldo tornou-se Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador e, seguindo seu desejo, passou a residir em Londrina a partir de 2014.