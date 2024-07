Entenda motivo pelo qual órgãos de criança esfaqueada não serão doados

Família aguarda o corpo ser liberado no IML - Foto: Arquivo Pessoal

A família do menino de 7 anos, identificado como Arthur da Luz Santos, que teve morte cerebral confirmada nesta quarta-feira, 3, no Hospital Geral do Estado (HGE), decidiu não doar os órgãos da criança. A informação foi confirmada com exclusividade pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

O menino foi esfaqueado pelo padrasto enquanto tentava salvar a mãe de uma agressão no bairro do Doron, em Salvador. Ele foi atingido com golpes de faca e socorrido às pressas, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe, identificada como Larissa da Luz Santos, também teve morte confirmada no mesmo dia do crime.

Arthur foi encaminhado ao hospital, onde estava internado desde o último sábado. O irmão do menino, um bebê de apenas dois meses, também foi vítima do suspeito, que colocou o filho em um balde de água fria e ainda abriu o gás de cozinha com a finalidade de intoxicá-lo.

Informações divulgadas após a confirmação da morte de Arthur apontavam que a família iria doar os órgãos do meninos, mas, em contato com o Portal A TARDE, uma das tias informou que não irão fazer isso. "A gente decidiu não doar, seria muito sofrimento", explicou uma das irmãs de Larissa.

Sobre informações referentes a velório e sepultamento, a família disse que ainda está resolvendo essas questões. "Ainda não temos nada definido. Estamos esperando a liberação do corpo, que está no Instituto Médico Legal (IML)".

Questionada sobre a situação do bebê de apenas dois meses, a tia explicou que se encontra bem e está sob os cuidados da família paterna. Referente a possibilidade de recorrer à guarda da criança, a família afirmou que não tem interesse na situação, dizendo que "também seria muito sofrimento".

Aumento de transplantes e doadores

O Brasil realizou mais de 6,7 mil transplantes entre janeiro e setembro de 2023. Esse foi o melhor resultado dos últimos 10 anos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 2022, no mesmo período, foram pouco mais de 6 mil procedimentos.

O número de doadores também aumentou: 17% na comparação com 2022. Foram mais de 3 mil doações efetivadas.

O rim é o órgão mais transplantado com quase 67% dos procedimentos. Na sequência aparecem o fígado e o coração. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, mais de 41 mil pessoas esperam por um transplante de órgãos no país.



Doação de Órgãos

A doação de órgãos é um ato por meio do qual podem ser retirados órgãos ou tecidos de uma pessoa viva ou falecida (doadores) para serem utilizados no tratamento de outras pessoas (receptores), com a finalidade de reestabelecer as funções de um órgão ou tecido doente. A doação é um ato muito importante, pois pode salvar vidas.

O indivíduo que esteja necessitando do órgão ou tecido o receberá por meio da realização de um processo denominado transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico em que um órgão ou tecido presente na pessoa doente (receptor), é substituído por um órgão ou tecido sadio proveniente de um doador.

De um doador é possível obter vários órgãos e tecidos para realização do transplante. Podem ser doados rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino, córneas, valvas cardíacas, pele, ossos e tendões. Com isso, inúmeras pessoas podem ser beneficiadas com os órgãos e tecidos provenientes de um mesmo doador. Na maioria das vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. Todos os anos, milhares de vidas são salvas por meio desse gesto.

Ouvidoria

Para mais informações, entre em contato com a Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde - OUVSUS, que é o setor responsável por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo SUS; tem como objetivo principal garantir e ampliar o acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social.