Envolvidos no sequestro de Brotas já foram beneficiados pela Justiça | A TARDE

Os suspeitos de manter uma família refém em Brotas nesta segunda-feira, 3, já receberam benefícios da Justiça. Um é ex-detento beneficiado por alvará de soltura e outro é um traficante liberado em duas audiências de custódia. Equipes da Rondesp Atlântico e do BOPE salvaram os reféns e prenderam cinco criminosos. Uma pistola foi apreendida com o bando.

Históricos

Durante consulta, a Polícia constatou que um dos criminosos foi preso em 2020, chegou a ser encaminhado para o presídio, mas em março de 2021 foi beneficiado com um alvará de soltura. Ele voltou a cometer crimes, chegou a se esconder no Rio de Janeiro e possuía mandado de prisão. O traficante é apontado como líder na região do Engenho Velho de Brotas.

Fotos que eram postadas nas redes sociais pelo quinteto envolvido no caso com reféns em Brotas | Foto: Divulgação / SSP

Outro criminoso envolvido no caso com reféns foi preso traficando drogas em abril de 2022 e em julho de 2023. Aguardava em liberdade provisória, após audiências de custódia. Ele continuava integrando uma facção envolvida com tráfico, homicídios, porte ilegal de arma de fogo, roubos e corrupção de menores.

O quinteto também costumava ostentar armas em redes sociais e promover postagens consumindo entorpecentes.

A ocorrência

A ocorrência aconteceu no Engenho Velho de Brotas, durante patrulhamento para combater o tráfico de drogas. O grupo atirou contra militares da Rondesp Atlântico e correram. Durante perseguição, entraram em uma casa e fizeram um a adolescente e uma criança de reféns.

Após negociação, os criminosos liberaram os reféns e acabaram presos. Com eles os militares encontraram uma pistola calibre 9mm, carregador e munições.

Publicações relacionadas