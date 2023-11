Escândalo do Pix: Justiça nega pedido de prisão contra Marcelo Castro | A TARDE

A Justiça negou o pedido de prisão dos jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira, denunciados por fazerem parte de um golpe de desvios de doação via 'pix' para pessoas necessitadas.

>> Delegado revela como aconteceram os desvios do ‘Escândalo do Pix'

As denúncias aos jornalistas foram oferecidas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) após conclusão do inquérito pela Polícia Civil. O escândalo foi investigado por meses pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico da Polícia Civil (DreofCiber).

Marcelo Castro era repórter e apresentador com grande prestígio na Record/TV Itapoan, enquanto Jamerson Oliveira era editor-chefe do programa Balanço Geral. Eles foram indiciados pela Polícia Civil em junho deste ano pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Relembre o caso

A DreofCiber, responsável pelas investigações do caso do 'escândalo do pix', apura a existência de, pelo menos, 15 casos relacionados a arrecadação de doações para pessoas em estado de vulnerabilidade social em campanhas divulgadas na emissora de televisão. "Nos procuraram mais duas pessoas e nem todas (as vítimas) foram ouvidas".

Apesar de não serem citados nominalmente pelo delegado, o repórter Marcelo Castro e o editor-chefe do Balanço Geral, Jamerson Oliveira, foram alvos de investigações decorrentes de denúncias de fraudes cometidas por meio de transferências bancárias, do tipo pix, de valores que seriam doados à pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No dia 31 de março, a Record TV Itapoan demitiu Castro e Jamerson. O repórter havia acabado de retornar das férias.

Além dos dois suspeitos, mais pessoas são investigadas no inquérito, cujas atividades de inteligência policial, laudos periciais e informações de outras instituições complementam as apurações.