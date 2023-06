Delegado revela como aconteceram os desvios do ‘Escândalo do Pix’

O delegado Charles Leão, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber), revelou na tarde desta terça-feira, 20, em entrevista coletiva, como aconteceram os desvios nas doações do ‘Escândalo do Pix’. O repórter Marcelo Castro e o editor Jamerson Oliveira foram indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Leão revela que Marcelo Castro já tinha conhecimento de que o Pix divulgado na tela da RecordTV Itapoan não tinha como endereço a conta da mãe de uma criança, que necessitava das doações. Ele conta também que o jogador Anderson Talisca doou o valor diretamente para a família, enquanto milhares de reais em doações caíram na conta de um cabeleireiro.

"A chave pix que apareceu na tela não era da família. Quando o assessor do jogador fala com o jornalista, o jornalista diz 'eu disse para ele depositar na conta da mãe', então ele sabia que a conta que estava na TV não era da mãe. Está tudo muito claro. Se eu mandei fazer o depósito na conta da mãe é porque não era a conta da mãe que estava na tela da TV. O jogador fez a doação e fez a doação de R$ 70 mil", disse o delegado.

Leão conta ainda que o cabeleireiro que recebeu doações via Pix corta o cabelo do amigo de infância de Marcelo Castro.

"A criança logo depois morre. A mãe liga para o assessor do jogador 'olha, o dinheiro que você me doou não serve mais, meu filho morreu'. O jogador diz 'compre uma casa, pode ficar com esse valor para você'. Essa chave pix que apareceu é de um cabeleireiro. Ele corta o cabelo de um amigo de infância de um jornalista", contou.

Segundo o delegado, o cabeleireiro aceitou colaborar com as investigações e forneceu dados e extratos da conta. O suspeito teria emprestado o Pix e recebeu no total R$ 109 mil. De acordo com as investigações, o valor saiu da conta via pagamento de boletos, o que para Leão implica a atividade em lavagem de dinheiro.

Também nesta terça-feira, o delegado revelou que Daniela Mazzei terá a possível participação no 'Escândalo do Pix' investigada pela polícia. Ela foi demitida da RecordTV Itapoan pouco depois das denúncias do desvio de doações e teve viagem bancada por cartão de Marcelo Castro.

Relembre o caso

A DreofCiber, responsável pelas investigações do caso do 'escândalo do pix', apura a existência de, pelo menos, 15 casos relacionados a arrecadação de doações para pessoas em estado de vulnerabilidade social em campanhas divulgadas na emissora de televisão. "Nos procuraram mais duas pessoas e nem todas (as vítimas) foram ouvidas"

Apesar de não serem citados nominalmente pelo delegado, o repórter Marcelo Castro e o editor-chefe do Balanço Geral, Jamerson Oliveira, foram alvos de investigações decorrentes de denúncias de fraudes cometidas por meio de transferências bancárias, do tipo pix, de valores que seriam doados à pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No dia 31 de março, a Record TV Itapoan demitiu Castro e Jamerson. O repórter havia acabado de retornar das férias.

Além dos dois suspeitos, mais pessoas são investigadas no inquérito, cujas atividades de inteligência policial, laudos periciais e informações de outras instituições complementam as apurações.

Confira o vídeo

Delegado revela como aconteceram os desvios do ‘Escândalo do Pix’ Léo Moreira | Ag. A TARDE