Escolas municipais continuam sem aulas no Alto das Pombas e Calabar

Pelo terceiro dia consecutivo, as aulas nas escolas da rede municipal de ensino seguem suspensas nesta quarta-feira, 6, no bairro de Alto das Pombas e entorno, por causa da sensação de insegurança na região. Desde a última semana, facções rivais disputam o controle do tráfico de drogas e a Polícia Militar se estabeleceu na região desde a última segunda-feira, 4.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), 1.511 estudantes estão sem aula nesta quarta. As escolas que tiveram atividades suspensas foram: Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima, Casa da Amizade, Professor Antônio Carlos Onofre, Cidade de Jequié e os Centros Municipais de Educação Infantil Tertuliano de Góis e Calabar.

O policiamento está reforçado na região por conta de vários tiroteios e episódios de violência. A operação policial tem um saldo de 10 mortos, oito presos, além da apreensão de granadas, fuzis e armas.