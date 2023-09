Três homens são mortos e total de mortes chega a 10 no Alto das Pombas

Três homens morreram na manhã desta terça-feira, 5, em confronto com equipes do Batalhão Patamo e da Rondesp Atlântico na região do Alto das Pombas, em Salvador. As mortes aconteceram em continuidade a operação da Polícia Militar que acontece nos bairros do Calabar e Federação desde a segunda-feira, 4.

"Tivemos mais uma situação agora no Alto das Pombas, onde eles insistem em resistir à força policial. Precisamos cumprir nossa missão e preservar vidas. Ontem, com os 10 reféns liberadas, chegamos a marca de 144 reféns liberados durante os últimos anos pelo BOPE. Não haverá espaço para o crime, nem tentem intimidar os agentes ou a população. O crime é inimigo da sociedade", falou o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, em coletiva nesta terça.

Com o registro da operação desta manhã, chegam a 10 o número de mortos em confronto com a polícia durante operação no Calabar e Federação. Na segunda-feira, foram oito presos, sete mortos, com a apreensão de seis fuzis, oito pistolas e três granadas. Todos seriam de facções criminosas.

Equipes da 41ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do Grupamento Aéreo (Graer) seguem no local com as ações intensificadas, sem previsão de término.