Governador promove reunião para tratar de combate à violência

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta terça-feira, 5, com os comandos das forças policiais do estado e secretarias da Casa Civil e Direitos Humanos para tratar do assunto que tem deixado os baianos preocupados: o combate à violência e criminalidade.



"Começo o dia reunido com nossas forças policiais, Casa Civil e Direitos Humanos, acompanhando de perto todas as ações de combate à violência e criminalidade. Os episódios recentes são inaceitáveis, e não descansaremos enquanto a segurança da população for ameaçada", escreveu Jerônimo no Twitter.

Presto aqui solidariedade às famílias e reforço o compromisso em cumprir o nosso papel, mantendo o diálogo com a Polícia Federal e a Justiça, investigando os casos, capturando responsáveis e apreendendo armamentos. Manter a segurança de todas e todos é a nossa prioridade máxima. pic.twitter.com/ZkvX1xJnNj — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 5, 2023

Na segunda-feira, 4, uma megaoperação das polícias militar e civil nos bairros do Calabar e Alto das Pombas intensificou o combate às organizações criminosas que atuam no estado, mais precisamente em Salvador.



O balanço a operação no Calabar foi divulgado nesta terça, detalhando que houve a apreensão de 6 fuzis, 8 pistolas e 3 granadas. Oito homens foram presos e sete morreram após confrontos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP BA).

No dia de violência na região, os criminosos invadiram quatro casas e todos os reféns foram liberados após negociações com a Polícia Militar. O último caso foi encerrado por volta das 20h. A ocorrência foi na Rua Alaíde Ribeiro, no limite dos bairros do Calabar e Federação.