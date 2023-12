"Escolha dele", diz delegada sobre queda de norte-americano | A TARDE

A delegada Mariana Ouais, titular da delegacia da Barra disse que a 'queda' que resultou na morte do norte-americano Zachary Modi Mikaya, na manhã desta quarta-feira, 12, durante a tentativa de escapar da polícia, foi uma "escolha dele". "Organizamos essa operação em conjunto com as duas delegacias, as quais têm Inquéritos Policiais em trâmite, que ele responde na Barra e o Rio vermelho. Viemos dar cumprimento a esse mandado de prisão. Foi uma escolha dele, quando os policiais chegaram, bateram na porta, foi uma escolha dele mesmo. Então ele se precipitou e se jogou a janela abaixo, infelizmente", explicou em entrevista ao Portal A TARDE.

Zachary estava foragido da polícia desde o último domingo, 10, quando teria esfaqueado a companheira e, em seguida, golpeado um taxista com um punhal. Os casos aconteceram nos bairros da Graça e Barra, em Salvador.

Após cometer os crimes, ele fugiu e se hospedou no Quality Hotel, onde foi localizado na manhã desta terça-feira, por policiais civis que foram cumprir o mandado de prisão. No entanto, ao tentar escapar, o estrangeiro se jogou do 2º andar do prédio e morreu.

Zachary Modi morreu ao se jogar do 2º andar do prédio na tentativa de escapar da polícia | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

"Assim que nós tomamos conhecimento das duas tentativas, uma de homicídio e feminicídio, nós instauramos o Inquérito Policial e passamos a fazer todo o protocolo do processo penal. Fomos até o HGE, fizemos o acolhimento dessas vítimas, ouvimos elas, identificamos e representamos pela prisão dele. Ainda no plantão judiciário, nós conseguimos esse mandado, o judiciário foi supercelery e, ontem, foi o dia todo em busca dele. No final da tarde tomamos conhecimento que ele estaria aqui nesse hotel, ainda com as mesmas vestes que ele cometeu os delitos". explicou Ouais.



Histórico

Zachary Modi Mikaya já tinha sido detido em março deste ano, após agredir uma profissional do sexo e tentar tomar armas dos polícias militares que foram atender a ocorrência.

Zachary foi preso no dia o dia 28 de março de 2023. Ele teria contratado a profissional do sexo para um programa no valor de R$ 1 mil. Depois do ato sexual, ele expulsou a mulher do local e se recusou a realizar o pagamento. A profissional chamou a polícia e denunciou a violência sexual mediante fraude.

Durante a ação da Polícia Militar, o suspeito tentou tomar a arma dos policiais, se masturbou na frente deles e foi preso. O caso aconteceu no bairro do Rio Vermelho. No entanto, após audiência de custódia no dia 30 daquele mês, ele foi solto.

Quem é o norte-americano

Zachary Modi Mikaya é natural do estado da Pensilvânia e está em Salvador há mais de um ano, trabalhando em home-office. O seu visto vencia em 4 de abril, no entanto, não há informações sobre se houve renovação. Ele é engenheiro de software do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos.